Захарова посоветовала журналистам, фотографирующим Лаврова в Каире, сразу отправлять снимки в Госдеп

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналистам, которые присутствовали на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом в Каире, отправить фотоотчеты сразу в Госдеп США.
В своем телеграм-канале в воскресенье Захарова опубликовала фото толпы журналистов, ждавших своей очереди войти в зал, где проходила встреча. По ее словам, Лавров, проходя мимо репортеров, пошутил: «Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать».
«Отправьте фотографии в Госдеп — они очень беспокоились, что мы их будем использовать в пропагандистских целях. Могут использовать сами» - прокомментировала этот эпизод Захарова.
Ранее в ходе пресс-конференции в Египте Лавров заявил, что западные страны «одержимы» желанием запретить политикам «дружественных» России стран делать фотографии с российскими коллегами.