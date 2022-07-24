Захарова посоветовала журналистам, фотографирующим Лаврова в Каире, сразу отправлять снимки в Госдеп

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24 июля 2022, 17:35 Источник: Telegram

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала журналистам, которые присутствовали на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом в Каире, отправить фотоотчеты сразу в Госдеп США.

В своем телеграм-канале в воскресенье Захарова опубликовала фото толпы журналистов, ждавших своей очереди войти в зал, где проходила встреча. По ее словам, Лавров, проходя мимо репортеров, пошутил: «Ребята, я слышал, вы меня не должны фотографировать».

«Отправьте фотографии в Госдеп — они очень беспокоились, что мы их будем использовать в пропагандистских целях. Могут использовать сами» - прокомментировала этот эпизод Захарова.

Ранее в ходе пресс-конференции в Египте Лавров заявил, что западные страны «одержимы» желанием запретить политикам «дружественных» России стран делать фотографии с российскими коллегами.