Гендиректор «Вкусно — и точка» Пароев: сеть ресторанов планирует запустить доставку после открытия всех предприятий

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25 июля 2022, 11:37

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Генеральный директор сети ресторанов «Вкусно— и точка» Олег Пароев заявил, что оформить заказ доставкой на дом будет возможно в конце августа - начале сентября. Об этом информирует Общественная служба новостей.

Пароев заявил, что как только откроются все предприятия, компания планирует запустить свою службу доставки.

«Мы рассчитываем, что это произойдет, надеюсь, тогда же, когда мы откроем наши предприятия – то есть конец августа – начало сентября», — сообщил гендиректор «Вкусно — и точка».

Ранее Министерство сельского хозяйства России отреагировало на заявление преемника «Макдональдса» компании «Вкусно — и точка» по поводу возможного исчезновения из ряда ресторанов до осени картошки фри и, возможно, картошки по-деревенски. Причина в неурожае определенного сорта картофеля.