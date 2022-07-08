«Картошка есть — и точка»: Минсельхоз РФ велел преемникам американского фастфуда не фасонить

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8 июля 2022, 20:07

Сеть ресторанов «Вкусно – и точка», Roman Denisov, Роман Денисов/ Global Look Press

Министерство сельского хозяйства России отреагировали на заявление преемника «Макдональдса» компании «Вкусно — и точка» по поводу возможного исчезновения из ряда ресторанов до осени картошки фри и, возможно, картошки по-деревенски.

Владельцы сети быстрого питания видят причину такого решения в неурожае прошлого года определённого сорта картофеля и невозможности импортировать его из-за границы.

«Российский рынок полностью обеспечен картофелем, в том числе переработанным. Кроме того, сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита. По данным Картофельного союза, в настоящее время потребность в импорте картофеля фри отсутствует», − отрезали категорическим ответом в Минсельхозе.