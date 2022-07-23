В Запорожской области создают избирательную комиссию для проведения референдума о вхождении в состав РФ

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23 июля 2022, 18:38 Источник: ТАСС

Флаг России, Фото: Maksim Konstantinov/globallook.com

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении региона в состав РФ. Об этом он сам написал в субботу в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, референдум состоится осенью «по инициативе жителей Запорожской области». Он подчеркнул, что избирательные органы, существовавшие ранее на территории области, официально прекратили свое существование, а сейчас создается «совершенно новая открытая структура».

«Она будет формироваться из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы, из самых активных и неравнодушных жителей региона», - написал Балицкий.

Ранее заместитель руководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе пока не готовы назвать дату референдума о присоединении к РФ, но он пройдет в любом случае.