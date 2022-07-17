Стремоусов: власти Херсонской области пока не готовы назвать дату референдума о присоединении к РФ, но он пройдет в любом случае

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17 июля 2022, 07:43 Источник: ТАСС

Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Власти Херсонской области пока не готовы назвать дату референдума о ее присоединении к Российской Федерации, однако голосование пройдет в любом случае. С соответствующим заявлением выступил Кирилл Стремоусов, заместитель руководителя региональной ВГА.

«Власти Херсонской области пока не готовы назвать дату референдума по вхождению в состав России, но он состоится в любом случае. Об этом ТАСС заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной на сайте отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, член Совета Федерации Андрей Клишас высказал мнение, согласно которому угрозы со стороны Киева ударить по Крымскому мосту подтверждают, что демилитаризацию следует осуществлять на всей украинской территории.