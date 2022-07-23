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Профессор Ачкасов: для составления корректного плана физических нагрузок следует учитывать особенности здоровья

, 12:26

Профессор Ачкасов: для составления корректного плана физических нагрузок следует учитывать особенности здоровья
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова Евгений Ачкасов, профессор, доктор медицинских наук рассказал в беседе с RT о необходимой физической нагрузке для поддержания здоровья.

В интервью профессор отметил, что ко всем общим рекомендациям по выполнению физических нагрузок следует относиться скептически, поскольку должны быть учтены параметры возраста, качества физической нагрузки, хронические заболевания. Однако в любом случае, по словам врача, следует заниматься активностью. Известно, что по стандарту ВОЗ человеку следует проходить около 10 тысяч шагов в день — это минимум, который следует соблюдать, если нет возможности заняться спортом полноценно.

Ачкасов отмечает, что в условиях сидячей работы, в городской среде, довольно сложно посещать тренажёрный зал, однако выделить вечером час-полтора на прогулку — вполне реально. Особую пользу от гуляния профессор подчёркивает в сочетании со скандинавской ходьбой: этот вид активности менее травмоопасен, чем бег, но эффективнее, чем прогулка. 

Также доктор медицинских наук напомнил, что для составления корректного плана физической нагрузки следует учитывать свои хронические заболевания и особенности здоровья, консультироваться у врача лечебной физкультуры, чтобы не впадать в крайности: от бездействия до сверхактивности. 

Ачкасов также подчеркнул, что бегом не стоит заниматься людям с избыточной массой тела, артритом и артрозом, поскольку эта физическая активность сильно нагружает суставы.  

Говоря о тренажерном зале, эксперт советует пользоваться весами и гантелями в меру своего «биологического возраста». Этот термин означает функциональное состояние человека, которое можно оценить благодаря физическим пробам. 

В завершении врач отметил, что занимаясь спортом, у мужчин и женщин вырабатывается гормон тестостерон, который отвечает за бодрость и хорошее самочувствие, также улучшается настроение и чувство удовлетворённостью жизнью за счёт выработки эндорфина.

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