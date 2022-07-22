Берлускони выдвинет свою кандидатуру на осенних выборах в Сенат

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22 июля 2022, 18:29 Источник: ТАСС

Сильвио Берлускони. Фото: Claudio Furlan/globallook.com

Бывший итальянский премьер, ныне лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах в верхнюю палату парламента, которые пройдут в конце сентября. Об этом написала в пятницу газета Repubblica.

Как отмечает издание, партия, возглавляемая Берлускони, стала одной из тех, что не приняли участие в голосовании о доверии премьер-министру Марио Драги, которое прошло в Сенате 20 июля. Однако при этом Берулоскони не считает себя ответственным за падение правительства Италии . По его словам, Драги, объявивший об отставке, просто устал и «воспользовался возможностью уйти».

Ранее сообщалось, что 85-летний политик планировал принять участие в президентских выборах в Италии в январе этого года, однако затем, по состоянию здоровья, отказался от своих планов.