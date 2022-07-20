Сенат парламента Италии проголосовал за доверие премьер-министру Марио Драги

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20 июля 2022, 22:13 Источник: Коммерсантъ

Премьер-министр Италии Марио Драги. Фото: Roberto Monaldo/globallook.com

Сенат парламента Италии в среду выразил доверие премьер-министру Марио Драги, несмотря на то, что три крупные партии, входящие в правящую коалицию, отказались от участия в голосовании.

Как пишет «Коммерсантъ», за доверие Драги проголосовали 95 сенаторов из 315, против — 38. Треть парламентариев — членов партий, входящих в правящую коалицию, отказались от голосования. Однако оно было признано состоявшимся, из-за того что сенаторы от «Движения пяти звезд» остались в зале заседаний и обеспечили таким образом необходимый кворум.

В четверг такая же процедура пройдет в нижней палате итальянского парламента.

Как сообщалось, 14 июля Драги заявил о намерении покинуть пост премьер-министра Италии. Президент страны Серджо Маттарелла не принял его отставку. 20 июля Драги поставил перед Сенатом вопрос о доверии правительству.