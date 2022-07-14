Reuters: премьер-министр Италии Драги намерен уйти в отставку

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14 июля 2022, 20:28

Премьер Италии Марио Драги, MFA Russia/ Globallookpress.com

Председатель правительства Италии Марио Драги заявил о намерении подать в отставку. Вместе с ним может уйти и его кабинет министров.

Отметим, именно итальянский премьер после начала СВО назвал эту кампанию «самой серьёзной опасностью для НАТО за последние десятилетия». Теперь он просится в отставку.

По сообщению Reuters, представители одной из лидирующих партий страны «Движение 5 звёзд» не поддержала парламентский вотум доверия и отвергла представленные командой Драги антикризисные меры в экономике и энергетике.

Источник агентства сообщает, что коалиционное правительство премьер-министра Драги рискует уйти в отставку уже сегодня.

Напомним, что в Италии провели акции протеста в связи с заявлением премьера Драги о поддержке Украины в вооружённом конфликте против России. Также глава правительства согласился поддержать киевский режим, в том числе и поставками оружия и техники.