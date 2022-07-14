Ansa: президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьера Марио Драги

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14 июля 2022, 21:15 Источник: Интерфакс

фото: Ansa/Quirinale'S Press Office Pa/globallookpress.com

Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг, 14 июля, не принял отставку премьер-министра страны Марио Драги. Информацию о том, что итальянский президент отклонил отставку премьера, передало агентство Ansa.

Ранее сегодня европейские СМИ сообщили, что Марио Драги планирует вечером подать в отставку, и вместе с ним может уйти и его кабинет министров. Драги выпустил коммюнике и объяснил намерение уйти тем, что его правительство потеряло поддержку большинства политических сил.

По данным Corrierre della Sera, по решению Серджо Маттарелла, парламенту Италии предстоит провести голосование, которое покажет, располагает ли правительство Драги поддержкой большинства депутатов. Голосование может пройти в среду на следующей неделе.

Драги принял решение прервать свою работу, так как в 2021 году на инаугурации обещал сотрудничать со всеми партиями. Но теперь популистская партия "Пять звезд" перестала поддерживать отдельные решения его кабмина.