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ANSA: Берлускони не будет баллотироваться в качестве кандидата на выборах президента Италии

, 22:10 Источник: RT

ANSA: Берлускони не будет баллотироваться в качестве кандидата на выборах президента Италии
Сильвио Берлускони, Cattaneo/Fotogramma/globallook.com

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони решил не принимать участие в президентских выборах в качестве кандидата, сообщило в субботу агентство ANSA  со ссылкой на источники в партии Берлускони «Вперед, Италия».

Президент Италии избирается на семилетний срок путем тайного голосования коллегией выборщиков, состоящей из депутатов обеих палат парламента и представителей регионов. Для избрания в первых трех турах голосования нужно набрать две трети голосов. Голосование стартует 24 января.

Ранее сообщалось, что Берлускони планировал выдвинуть свою кандидатуру, однако во время встречи с лидерами правоцентристских партий «Лига» и «Братья Италии» предложил выдвинуть единую «достойную» кандидатуру, не назвав имен.

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