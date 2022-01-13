Берлускони поборется за кресло итальянского президента

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13 января 2022, 17:15

Европейские СМИ сообщают, что экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони намерен занять президентский пост. Для поддержки своей кандидатуры он готов оставить в должности премьера Марио Драги, который имеет серьёзную поддержку населения.



Президентские выборы состоятся в конце января. Кандидатуры официально ещё не выдвигались. Оптимальным вариантом считается оставление на посту президента Серджо Маттареллы.



Авторитет Берлускони в стране невысок. Он постоянно встревает в скандалы, провоцирует конфликтные ситуации. Бывший премьер пытается показать, что он в силе и может принести государству пользу даже в преклонном возрасте. В настоящее время он крутит роман с 30-летней Мартой Фашиной. Помимо этого в отношении Берлускони ведётся следствие, которое пытается определить законность участия в политической деятельности. За бывшего премьера готовы отдать голоса 39% населения. Его действия люди расценивают как игры с тщеславием. Действующий президент Матарелла, несмотря на 80-летний возраст, оказался способным управленцем. Люди готовы за него голосовать, но он пока не выдвигал кандидатуру на второй срок. Всё это сохраняет интригу в итальянской политике.

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