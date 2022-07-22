Аналитики CloudPayments считают, что к осени в России могут закрыться 70% кинотеатров

Аналитики CloudPayments считают, что в условиях репертуарного дефицита на фоне санкций, число закрытых кинотеатров к осени может составить 70%. Об этом они сообщили в опросе ТАСС.
Весной этого года кинотеатры поддерживали спрос за счет акций, показов хитов прошлых лет и советских фильмов.
По данным «Чек индекс», объем продаж в денежном выражении в июне снизился на 43% в сравнении с показателями прошлого года за этот же период.
НА сегодняшний день происходит адаптация кинотеатров к новым реалиям, поиска новых моделей и тенденция для дальнейшего существования.
Снятие коронавирусных ограничений улучшило ситуацию для кинотеатров, но общие показатели все равно низкие.
Ранее сообщалось, что долг россиян по кредитам в сумме составляет более 183 миллиардов рублей.
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