Аналитики CloudPayments считают, что к осени в России могут закрыться 70% кинотеатров

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22 июля 2022, 14:06

Jesus Merida/ globallookpress.com

Аналитики CloudPayments считают, что в условиях репертуарного дефицита на фоне санкций, число закрытых кинотеатров к осени может составить 70%. Об этом они сообщили в опросе ТАСС.



Весной этого года кинотеатры поддерживали спрос за счет акций, показов хитов прошлых лет и советских фильмов.



По данным «Чек индекс», объем продаж в денежном выражении в июне снизился на 43% в сравнении с показателями прошлого года за этот же период.



НА сегодняшний день происходит адаптация кинотеатров к новым реалиям, поиска новых моделей и тенденция для дальнейшего существования.



Снятие коронавирусных ограничений улучшило ситуацию для кинотеатров, но общие показатели все равно низкие.



Ранее сообщалось, что долг россиян по кредитам в сумме составляет более 183 миллиардов рублей.