Россияне накопили 183 млрд рублей кредитов

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22 июля 2022, 12:03

Одним из препятствий для подъёма экономики является низкий спрос. Правительство готово стимулировать его, однако россияне накопили рекордный объём долгов. Стремясь обеспечить себе прежний материальный уровень жизни, люди активно брали кредиты, большую часть из которых не могут вернуть.



В конце года оборот розничной торговли может упасть до 9%. Реальные доходы населения сокращаются уже не первый год. За июнь было выдано более 1,7 миллиона штук кредитных карт. Общий объём долга составляет более 183 миллиардов рублей. Количество просроченных кредитов будет увеличиваться. Правительство допускает продление кредитных программ.



Отчасти высокий спрос на кредитки был вызван стремлением запастись товарами, опасаясь их дефицита. Часть банков предлагают кредиты с подводными камнями. Например, начисление просрочки происходит раньше указанного срока. Из-за чего граждане оказались не готовы к возвращению средств.



Ряд экспертов полагает, что рост долгов по кредитам в период кризиса является нормальным явлением. Из-за ухода зарубежных компаний из страны спрос сократится. Высвободившиеся средства люди направят на погашение задолженности. В любом случае банки предоставляют свои услуги с учётом всех рисков.