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Аргументы Недели Общество 13+

Дело о распространении фейков об армии России завели на депутата Пирогову

, 12:03

Дело о распространении фейков об армии России завели на депутата Пирогову
Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета.

Пирогову хотят привлечь к ответственности за высказывания Пироговой о погибших российских солдатах на Украине. Поводом стала реакция депутата в Twitter на материл СМИ про организацию похорон российских солдат.

После проверки было возбуждено уголовное дело.

Пирогову задержали в ночь на 22 июля. После составления протокола ее отпустили.

Ранее сообщалось, что депутата Илью Яшина задержали по обвинению в распространение фейков о российской армии.

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