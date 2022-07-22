Дело о распространении фейков об армии России завели на депутата Пирогову

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против депутата Новосибирска Хельги Пироговой. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Следственного комитета.
Пирогову хотят привлечь к ответственности за высказывания Пироговой о погибших российских солдатах на Украине. Поводом стала реакция депутата в Twitter на материл СМИ про организацию похорон российских солдат.
После проверки было возбуждено уголовное дело.
Пирогову задержали в ночь на 22 июля. После составления протокола ее отпустили.
Ранее сообщалось, что депутата Илью Яшина задержали по обвинению в распространение фейков о российской армии.
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