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Аргументы Недели Общество 13+

ТАСС: Яшина обвинили в дискредитации ВС РФ

, 11:59

ТАСС: Яшина обвинили в дискредитации ВС РФ
Муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, Pravda Komsomolskaya/ globallookpress.com

Муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

«Яшину сегодня предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти")», - поделилась Эйсмонт.

Адвокат также упомянула, что Яшин отказался признать вину.

Следователь попытался провести допрос обвиняемого, однако он отказался давать показания из-за «политической мотивированности этого уголовного дела».

По словам адвоката, ходатайство об аресте ожидается сегодня после 14:00.

Наказание по статье, за которую задержали Яшина, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал прямой эфир Яшина на YouTube-канале, где он упомянул про убийства мирных жителей в Буче.

Ранее сообщалось, что бывший старший помощник прокурора Москвы получила 4 года за вымогательство.

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