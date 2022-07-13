ТАСС: Яшина обвинили в дискредитации ВС РФ

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13 июля 2022, 11:59

Муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, Pravda Komsomolskaya/ globallookpress.com

Муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину предъявлено обвинение в дискредитации Вооруженных сил России по мотивам политической ненависти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.



«Яшину сегодня предъявили обвинение по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Распространение дезинформации о ВС РФ по мотивам политической ненависти")», - поделилась Эйсмонт.



Адвокат также упомянула, что Яшин отказался признать вину.



Следователь попытался провести допрос обвиняемого, однако он отказался давать показания из-за «политической мотивированности этого уголовного дела».



По словам адвоката, ходатайство об аресте ожидается сегодня после 14:00.



Наказание по статье, за которую задержали Яшина, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.



Поводом для возбуждения уголовного дела стал прямой эфир Яшина на YouTube-канале, где он упомянул про убийства мирных жителей в Буче.



Ранее сообщалось, что бывший старший помощник прокурора Москвы получила 4 года за вымогательство.