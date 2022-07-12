Бывший старший помощник прокурора Москвы получила 4 года за вымогательство

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12 июля 2022, 17:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

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Как стало известно, Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу бывшего старпома прокурора Москвы Елены Кишкурно. Она же является родственницей генерала МЧС Валерия Кишкурно. Экс-помощник прокурора получила четыре года колонии, была лишена звания младшего советника юстиции и оштрафована на 5 млн рублей. Елену Кишкурно задержали ещё в начале апреля 2021 года при получении в кафе на Садово-Самотечной улице взятки в размере 5 млн рублей. По материалам дела, именно о такой сумме договорились бывшая сотрудница юстиции с гендиректором АО «Корпорация ВНИИЭМ» Леонидом Макриденко.

В тот же день сотрудница надзорного ведомства была доставлена в московское ГУ СКР. Там женщину допросили в рамках возбуждённого уголовного дела по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Затем же ей предъявили обвинение. По одной из существующих версий, госпожа Кишкурно инициировала внеплановую проверку «Корпорации ВНИИЭМ» по так называемой «производственной необходимости». Не найдя там никаких серьёзных нарушений, она сообщила господину Макриденко, что они всё-таки были выявлены. При этом она подчеркнула, что за вознаграждение в 5 миллионов можно составить отчёт об отсутствии якобы выявленных нарушений.

Руководитель корпорации сделал вид, что полностью согласен с выводами Кишкурно. Но при этом, он обратился в ФСБ, члены которого тут же взяли под контроль данное дело. Уже под контролем спецслужб Макриденко договорился с экс-сотрудницей надзорного ведомства о встрече в кафе, где и передал ей 100 тысяч рублей и «куклу», имитирующую 4.9 млн рублей. Сразу же после передачи денег, госпожу Кишкурно задержали оперативники.