Ярмарка вакансий предлагает жителям Приморья десятки рабочих мест

Аргументы Недели. Владивосток → Общество 13+

22 июля 2022, 06:45

Очередная ярмарка вакансий организована Приморским центром занятости населения в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Она пройдёт во Владивостоке. Не имеющим работы или ищущим возможность трудоустроится на новое место жителям края предлагают больше шести десятков мест приложения своих сил.

В министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края сообщили, что на ярмарке трудоустройства гражданам подробно расскажут об имеющихся вакансиях бухгалтера, повара, кухонного работника, официанта, уборщика территорий, водителя, штукатура, слесаря-сантехника, электромонтёра, механика, боцмана. Одним из самых крупных работодателей на ярмарке вакансий выступает Управление Федеральной службы безопасности по Приморскому краю.

Глава министерства профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергей Дубовицкий отмечает, что на ярмарке вакансий у граждан, ищущих работу, есть уникальная возможность напрямую пообщаться с работодателями, ознакомиться с предложениями о трудоустройстве предприятий края и сразу пройти собеседование на понравившуюся должность, а также получить консультацию от специалистов центра занятости населения.

«Это самый результативный способ взаимодействия работодателей и соискателей», – подчёркивает руководитель краевого министерства профессионального образования и занятости населения.