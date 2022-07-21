В РГУНГ имени Губкина придумали способ очистки моря от нефти при помощи борщевика

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21 июля 2022, 14:01

Борщевик, опасный сорняк, George Zakharchuk/ Russian Look

Проблемами очистки окружающей среды озаботились сотрудники Российского государственного университета нефти и газа (Национального исследовательского университета) им. И. М. Губкина, который тесно сотрудничает с Минобрнауки РФ. Использовать как подручное средство решили борщевик.

Специалисты предложили способ очистки технической воды, а также устранения последствий разливов нефти как в море, так и на суше. Способ предусматривает использование вредоносного сорняка борщевика. Давно известно, что контакт с растением вызывает ожоги на коже и проблемы со здоровьем.

Чтобы уменьшить площадь сорняка и использовать его в помощь экологии, учёные Губкинского университета разработали метод получения сорбента из этого опасного вида борщевика. С его помощью можно будет ликвидировать аварийные разливы нефти и нефтепродуктов на суше и в акватории. Этот же состав сможет очищать техническую воду.

«Время активного впитывания загрязнений сорбентом составляет до 1,5 часов», − пишет сайт Минобрнауки.

Более подробно о работе новшества объяснил журналистам кандидат технических наук Юрий Дубинов. Специалист пояснил принцип действия так: «Сорбент при высокой степени плавучести обладает большой сорбционной емкостью. По сравнению с известными органическими аналогами сорбционная емкость сорбента из борщевика в среднем больше на 50%».

Напомним, ранее кандидат биологических наук Лилия Шипилина заявила, что если не выкопать борщевик в определенный промежуток времени, то впоследствии справиться с данным растением будет значительно сложнее.