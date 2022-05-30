Биолог Шипилина: борщевик нужно уничтожать в мае или июне – потом сделать это будет очень сложно

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2022, 10:59 Источник: Радио Sputnik

борщевик, pixabay.com

Кандидат биологических наук Лилия Шипилина заявила, что если не выкопать борщевик в определенный промежуток времени, то впоследствии справиться с данным растением будет значительно сложнее.

Лилия Шипилина отметила, что борщевик следует уничтожать на загородных участках в мае или июне. Научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова в разговоре с Радио Sputnik отметила, что важно ликвидировать растение, пока речь идет о ростках и не появился цветонос.

Эксперт напомнила, что в соке борщевика содержатся фуранокумарины, которые способны оставлять на коже ожоги. Выкапывать растение следует в защитном костюме.