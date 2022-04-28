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В Подмосковье обработают территории от борщевика

, 21:29

В Подмосковье обработают территории от борщевика
Фото: pixabay.com

В 46 округах Московской области собираются проводить работы по ликвидации борщевика Сосновского. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, работы начнутся в мае и закончатся в конце лета. Будет обработано почти 20 тысяч гектаров земель муниципальной и региональной собственности. Кроме этого, будут проводиться работы на неразграниченных территориях, и свыше 3,5 тысячи гектаров в полосах отвода региональных дорог.

В этом году соседние области первый раз будут бороться с борщевиком вместе. Уже заключено соглашение с коллегами из Владимирской области для сотрудничества.

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