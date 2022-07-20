Студента отправили в глубины веков

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

20 июля 2022, 08:29 Владимир Филичкин

Исполнитель главной роли студент ЮУрГУ Сергей Качко

Территория, именуемая в наши дни Уралом, известна цивилизованному миру давно. Упоминание о ней можно встретить еще в работах древнегреческого историка Геродота, жившего в V веке до нашей эры. Конечно же, слова «Урал» в то время никто не употреблял (называли эту территорию иначе — Рифейский камень). Да и представления ученых античности об Урале и Сибири были полумифическими.

Судите сами:

«За Скифией лежит земля твердая, как камень, и неровная. После долгого перехода по этой каменистой области придешь в страну, где у подножья высоких гор живут люди, имеющие свой особенный язык… Путь пресечен высокими горами, через них никто не может пройти…»

(отрывок из описаний Геродота).

Приятно отметить, что в ближайшее время малоизвестная история нашего края станет доступнее для всех, кто действительно интересуется его прошлым. Готовится к премьерному показу картина «Южный Урал. Следы веков». Рассказать о ней любезно согласилась Татьяна Строганова, руководитель пресс-службы ЮУрГУ.

Летопись Южного Урала

— Татьяна Сергеевна, как вы стали сценаристом этого художественно-документального фильма?

— Мне доверило эту работу руководство нашего университета. Скажу сразу, что фильм стал логическим продолжением предшествующего масштабного проекта Южно-Уральского государственного университета — изданного восьмитомника «История Южного Урала». Это было событие всероссийского масштаба. Прежде чем сесть за сценарий, я прочитала этот фундаментальный труд, взяла интервью у девяти (!) экспертов. Сценарий создавался девять месяцев. Сложная, кропотливая, но очень интересная работа!

Татьяна Строганова, руководитель пресс-службы ЮУрГУ

— В России есть что-то подобное многотомной летописи региона, изданной ЮУрГУ?

— Мы интересовались этим вопросом. Но упоминаний о проектах такого масштаба, охватывающих огромный период, начиная с каменного века, найти в открытых источниках не удалось. Восьмитомник ЮУрГУ создан коллективом ведущих историков университета под руководством члена-корреспондента Российской академии наук Германа Вяткина. В прошлом году состоялась презентация этого издания. Тогда же родилась идея создания фильма об истории и достопримечательностях Южного Урала. Ее автор и генеральный продюсер фильма — Герман Платонович. Я очень благодарна ему за поддержку на всех этапах написания сценария. Он давал мне своевременные и очень точные подсказки. И конечно, вместе со съемочной группой я благодарна президенту ЮУрГУ Александру Шестакову, который поверил в наш проект, его профинансировал и даже нашел время для съемок. В фильме он исполнил роль ректора Александра Шестакова.

— Нет сомнений, что материалы «Истории Южного Урала» пригодятся студентам и преподавателям. А для Челябинской области каково значение этой книги?

— Значение богатой событиями летописи региона трудно переоценить. Восьмитомник может быть интересен широкому кругу читателей. Каждый том посвящен определенному периоду. Издание будет полезно школьнику, который получил задание подготовить реферат, студенту, пишущему курсовую, аспиранту, работающему над диссертацией, да и просто любому человеку, интересующемуся историей родного края, захватывающими событиями, которые здесь происходили в разные времена.

Никакой литературной интерпретации! В основе этого труда только факты и их анализ. Ученые ЮУрГУ совершили немало серьезных научных открытий. Так, к примеру, под руководством руководителя отрядов археологических экспедиций, доктора исторических наук Андрея Епимахова историки пришли к выводу, что аркаимский колесничный комплекс — древнейший из обнаруженных в мире. А профессор Сергей Боталов, ведущий исследователь мадьярского периода, научно доказал, что древние предки современных венгров жили на Южном Урале.

Много любопытных фактов могут почерпнуть те, кто интересуется Гражданской войной, становлением предприятий, вкладом легендарного Танкограда в победу над фашистской Германией. Если ученым или общественным деятелям потребуется информация о Южном Урале в качестве справочного материала, они также смогут использовать восьмитомник ЮУрГУ.

Необычный жанр

— Но вернемся к фильму. Чем он отличается от множества других документальных проектов?

— Да всем он отличается. Сам жанр необычен. Художественно-документальный фильм — такого еще не было. Мы отошли от стереотипных вариантов. Это не расширенный телесюжет с комментариями экспертов, к чему привыкли зрители. В центре внимания колоритный художественный образ Южного Урала, придуманный режиссером Матвеем Шолоховым и запечатленный оператором Даниилом Рукавицыным. Оба, к слову, студенты ЮУрГУ. Главный герой Сергей — тоже наш студент и в фильме, и в жизни — заинтересовался историей Южного Урала. Благодаря восьмитомнику он погружается в контекст, совершая реально-виртуальное путешествие вглубь веков.

— Герой не пострадал? История-то у региона сложная…

— Герой молодец! Вместе со съемочной группой Сергей Качко стойко преодолевал трудности, возникающие на пути к локациям. Из-за непогоды только со второго захода ребятам удалось добраться до Игнатьевской пещеры. Очень сложным был подъем на Таганай во время бури и проливного дождя. Том, который взяли в эту поездку, в итоге стал непригоден для съемок. Пришлось оставить книгу в избушке на вершине горы. Зато том пригоден для чтения. Теперь туристам будет чем заняться, пережидая дождь.

Кино — своими силами

— Артистов много задействовано?

— Немного. Фильм вообще снят в современной стилистике, которой свойственны минимализм, ненавязчивая эстетика. Здесь нет ярких, рекламно-кричащих кадров. В некоторых локациях герой встречает людей, живших в тех периодах, о которых идет речь. В фильме нет профессиональных артистов. «Южный Урал. Следы веков», как и предыдущий документальный фильм «Ректор», над которым мне тоже довелось работать в качестве сценариста, снят исключительно силами студентов и сотрудников Южно-Уральского государственного университета. И это еще одно кардинальное отличие от других документальных проектов. Так что, когда у нас спрашивают: «А вы из Москвы съемочную группу заказывали?», испытываем чувство гордости. В ЮУрГУ не только совершают открытия и ведут разработки мирового уровня, но еще и художественно-документальные фильмы умеют создавать.

— У вас есть для этого база?

— У нас есть телерадиокомпания «ЮУрГУ-ТВ», которая успешно работает уже 18 лет. В свое время она стала первой и до сих пор является единственной студенческой телерадиокомпанией России. Кстати, бессменный директор «ЮУрГУ-ТВ» Сергей Гордиенко — исполнительный продюсер фильма — создал нашу съемочную команду. А редактор телекомпании Ольга Марусеева приложила немало усилий для того, чтобы съемки в 30 локациях проходили в комфортной атмосфере.

На одном дыхании…

— Сколько минут идет фильм?

— Мы задумались об этом на досъемочном этапе. Конечно, интересного материала было очень много. Но час зрительского внимания — формат утомительный. И мы пошли другим путем. Песне на горло пришлось наступить и собственноручно отрезать две трети от изначальной версии сценария. Если бы вы знали, какая это мука!.. В итоге фильм идет 30 минут, и, по приятным откликам тех немногих, кто его уже увидел, смотрится кино на одном дыхании. Чего, собственно, мы и добивались. Но самым большим комплиментом стал задаваемый вопрос: «А когда будет вторая часть?» Вот и думаю теперь: какой может быть вторая часть, если путешествие вглубь веков в фильме завершается сегодняшним днем? Впрочем, вопрос зрителей натолкнул меня на интересную идею. Не скажу какую (смеется). Намекну только: следы веков ведут в будущее…

— Татьяна Сергеевна, вы планируете показывать фильм в кинотеатрах Южного Урала?

— Мы готовы к этому, хотя, конечно, и от всероссийского показа бы не отказались. Лето — сезон не слишком смотрибельный. В сентябре, когда все вернутся из отпусков и из садов, в одном из кинотеатров Челябинска состоится премьера. Этот вопрос пока в стадии проработки. Потом мы будем показывать фильм перед важными мероприятиями, поучаствуем в кинофестивалях… Хочется верить, что у него будет счастливая судьба.

Ждем туристов

— Молодежь активна и любознательна. Это фильм для нее?

— Наша картина и для молодежи. Мы ориентировались на широкую аудиторию. Так же как и восьмитомник «История Южного Урала», фильм будет интересен в равной степени и юным зрителям, и старшим поколениям. Есть основание так думать. Знаете, у нас в съемочной группе представители всех возрастов: младшему — 20, старшему — 86. То есть, по сути, готовая фокус-группа. Могу сказать, что зрители заинтригованы, многие хотят посмотреть нашу картину, спрашивают о премьере. Это, конечно, очень приятно. Надеюсь, не будут разочарованы.

— Судьба многих жителей Южного Урала связана с ЮУрГУ, с бывшим политехом. Им и членам их семей будет вдвойне интересно смотреть фильм, вспоминая свое студенчество или думая об учебе в университете…

— Безусловно. Но мы не ориентировались на местечковость. У нас замечательный, богатый достопримечательностями регион. На закрытом просмотре присутствовал новый ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. Показательно, что ему, как человеку, приехавшему с Дальнего Востока, очень понравилась картина и захотелось в ближайшие же выходные отправиться в поездку по Челябинской области, увидеть все своими глазами.

Здорово! Картина вдохновляет на путешествия по нашему краю. Мы надеемся, что фильм привлечет туристов, которые захотят побывать в Челябинской области. Захотят посетить исторические места, увидеть красоты Южного Урала, прикоснуться к его тайнам. У нас действительно столько всего интересного! И мы всем будем рады.