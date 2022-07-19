Депутат и актер Николай Бурляев считает, что в появлении в России чайлдфри и «прочих непотребств» виноват Ельцин

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19 июля 2022, 16:02 Источник: Общественная служба новостей

Николай Бурляев. Фото: Russian State Duma/globallook.com

Депутат Госдумы актер Николай Бурляев, ставший одним из инициаторов законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ и чайлдфри, считает, что в распространении этой культуры в России виноват первый президент страны Борис Ельцин.

«Когда закон Ельцина от 1993 года, потакая вседозволенности, лишил государство возможности влиять на культурную политику, на наши экраны стали просачиваться картины, пропагандирующие однополые отношения, трансвеститов, лесбиянок и прочие непотребства», — заявил Бурляев.

Депутат считает, что сейчас пришло время выяснить, было ли это сделано «злонамеренно» или стало ошибкой тогдашнего «либерального» руководства.

По словам Бурляева, в молодости, после выхода фильма «Иваново детство», в котором актер сыграл главную роль, он на себе испытал «домогательства» со стороны лиц нетрадиционной ориентации.

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин положительно смотрит на идею о запрете распространения и пропаганды в стране ЛГБТ, чайлдфри и других «чуждых ценностей».