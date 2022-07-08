Спикер ГД Володин: Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей

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8 июля 2022, 17:35

Вячеслав Володин, спикер Госдумы, Russian State Duma Press Service/ Globallookpress.com

Председатель нижней палаты парламента России Вячеслав Володин положительно смотрит на идею о запрете распространения и пропаганды в стране веяний нетрадиционных извращений ЛГБТ.

«С выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки. Попытки навязать нашему обществу чуждые ценности провалились. Правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей», − значится в его комментарии по поводу, размещённом политиком в своём Telegram-канале.

Спикер Госдумы поздравил жителей России с Днём семьи, любви и верности, а также подчеркнул необходимость укреплять институт семьи и брака в РФ.