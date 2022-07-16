Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи

Президент США Джозеф Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году в Турции.
Байден после переговоров с властями Саудовской Аравии выступил на пресс-конференции в Джидде.
Выступление американского президента транслировал телеканал CBS.
В пятницу, 15 июля, Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию, и его встречал наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Ранее американская разведка назвала его причастным к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.
На пресс-конференции Байден заявил, что наследный принц, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за убийство Хашукжи. "Я указал на то, что был. Наследный принц рассказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за убийство журналиста", — подчеркнул Байден.
Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства журналиста. Совершив визит в Саудовскую Аравию, глава Белого дома отметил, что не жалеет о своих угрозах.
По итогам встреч американского президента и саудовских властей представителями США и Саудовской Аравии подписано 18 документов о сотрудничестве в различных сферах.