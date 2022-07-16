Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи

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16 июля 2022, 13:01 Источник: РИА Новости

Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд, фото: Saudi Press Agency/globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году в Турции.

Байден после переговоров с властями Саудовской Аравии выступил на пресс-конференции в Джидде.

Выступление американского президента транслировал телеканал CBS.

В пятницу, 15 июля, Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию, и его встречал наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Ранее американская разведка назвала его причастным к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.

На пресс-конференции Байден заявил, что наследный принц, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за убийство Хашукжи. "Я указал на то, что был. Наследный принц рассказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за убийство журналиста", — подчеркнул Байден.

Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства журналиста. Совершив визит в Саудовскую Аравию, глава Белого дома отметил, что не жалеет о своих угрозах.

По итогам встреч американского президента и саудовских властей представителями США и Саудовской Аравии подписано 18 документов о сотрудничестве в различных сферах.