Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи

, 13:01 Источник: РИА Новости

Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии ответственным за убийство журналиста Хашукджи
Джо Байден и Мухаммед бен Салман Аль Сауд, фото: Saudi Press Agency/globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден заявил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи в 2018 году в Турции.

Байден после переговоров с властями Саудовской Аравии выступил на пресс-конференции в Джидде.
Выступление американского президента транслировал телеканал CBS.

В пятницу, 15 июля, Джо Байден прибыл в Саудовскую Аравию, и его встречал наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Ранее американская разведка назвала его причастным к убийству саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашукджи.

На пресс-конференции Байден заявил, что наследный принц, по сути, сказал, что он лично не был ответственным за убийство Хашукжи. "Я указал на то, что был. Наследный принц рассказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за убийство журналиста", — подчеркнул Байден.

Во время предвыборной кампании Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя из-за убийства журналиста. Совершив визит в Саудовскую Аравию, глава Белого дома отметил, что не жалеет о своих угрозах.

По итогам встреч американского президента и саудовских властей представителями США и Саудовской Аравии подписано 18 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

В мире

Политика

Ирина Роднина назвала глупостью предложение Романа Терюшкова приравнять смену спортивного гражданства к госизмене

Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, депутат Государственной Думы прокомментировала позицию депутата Государственной думы, члена Комитета по физической культуре и спорту Романа Терюшкова о том, что смена спортивного гражданства для спортсменов сборной России должна быть приравнена к акту государственной измены.