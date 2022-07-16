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В результате визита Байдена в Саудовскую Аравию Вашингтон и Эр-Рияд подписали 18 документов о сотрудничестве

, 09:36

В результате визита Байдена в Саудовскую Аравию Вашингтон и Эр-Рияд подписали 18 документов о сотрудничестве
Saudi Press Agency/globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден совершил визит в Саудовскую Аравию. По итогам встреч американского президента и саудовских властей Вашингтоном и Эр-Риядом подписано 18 документов о сотрудничестве в различных сферах.

Саудовское государственное информагентство SPA распространило информацию о том, что "министры энергетики, инвестиций, связи и здравоохранения Саудовской Аравии заключили 18 соглашений со своими американскими коллегами. Вышеупомянутые соглашения открывают новые возможности для совместного сотрудничества в области инвестиций, энергетики, информационных технологий, космоса и здравоохранения".

Администрация президента США ранее заявила, что Саудовская Аравия в целях поддержания развития глобальной экономики обязалась поддерживать баланс на мировом рынке нефти.

Вашингтон и Эр-Рияд также договорились о расширении сотрудничества в области кибербезопасности, о стратегическом партнерстве в решении климатических вопросов и по энергопереходу, они также хотят не допустить получение Ираном ядерного оружия.

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