Суд Петербурга рассмотрит дело о дискредитации российской армии в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука

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15 июля 2022, 15:55 Источник: ТАСС

Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/globallook.com

Дзержинский районный суд Петербурга вновь зарегистрировал дело о дискредитации Вооруженных сил России против рок-музыканта Юрия Шевчука. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее, 30 мая, суд вернул полиции протокол о публичной дискредитации российской армии в отношении лидера группы ДДТ для устранения недостатков. Из протокола, по мнению судьи, не было понятно, в чем конкретно выразились «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».

В настоящее время дело передано на рассмотрение судье.

Сам инцидент произошел в мае на концерте группы ДДТ в Уфе. После выступления, где Шевчук высказался о своем понимании слова «родина», полиция составила протокол об административном правонарушении.