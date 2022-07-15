Суд Петербурга рассмотрит дело о дискредитации российской армии в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука

Дзержинский районный суд Петербурга вновь зарегистрировал дело о дискредитации Вооруженных сил России против рок-музыканта Юрия Шевчука. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Ранее, 30 мая, суд вернул полиции протокол о публичной дискредитации российской армии в отношении лидера группы ДДТ для устранения недостатков. Из протокола, по мнению судьи, не было понятно, в чем конкретно выразились «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан».
В настоящее время дело передано на рассмотрение судье.
Сам инцидент произошел в мае на концерте группы ДДТ в Уфе. После выступления, где Шевчук высказался о своем понимании слова «родина», полиция составила протокол об административном правонарушении.