В Петербурге суд вернул полиции протокол о публичной дискредитации армии России, составленный в отношении лидера ДДТ Юрия Шевчука

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30 мая 2022, 19:29 Источник: Интерфакс

Юрий Шевчук, фото: Anton Belitsky/globallookpress.com

В Петербурге суд вернул полиции протокол о публичной дискредитации российской армии, составленный в отношении рок-музыканта, лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. По информации пресс-службы судов северной столицы, Дзержинский районный суд вернул протокол составителям для устранения недостатков.

В суде установили, что в нарушение требований ст.28.2 КоАП РФ в протоколе не описано событие правонарушения, отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов нашего государства и россиян. Это существенный недостаток и не может быть восполнен при рассмотрении дела в суде.

Вечером 18 мая в Уфе состоялся концерт группы ДДТ. После выступления рок-группы в отношении Юрия Шевчука составили протокол по статье "публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ". В республиканском МВД сообщили, что административное дело открыто в связи "в связи с провокационными высказываниями музыканта во время концерта".

Продюсер Радмир Усаев, которого называют самым опытным организатором концертов знаменитостей в Башкирии, написал в соцсетях, что к Шевчуку после его выступления за кулисы пришли местные силовики и провели с ним часовую беседу.

По письменному ходатайству музыканта материалы направили в петербургский суд. 26 мая сообщалось об их поступлении в Дзержинский райсуд Петербурга.