Внезапно исчезнувшая «Крипто-королева» Ружа Игнатова до сих пор не поймана спецслужбами

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10 июля 2022, 23:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Буквально на прошлой неделе ФБР обновило свой список десяти самых разыскиваемых преступников. Впервые в истории в нём оказался человек, связавший свою жизнь с криптовалютой. Имя её – Ружа Игнатова, неофициальное прозвище «королева криптовалюты».

Всё, что на данный момент известно, так это то, что она уроженка Болгарии, имеет тёмные волосы, карие глаза, рост чуть выше 160 см, говорит на английском, немецком и болгарском. 25 октября 2017 года она села на самолёт из Софии в Афины и… исчезла. Но куда именно она пропала, и где сейчас находится – не знает никто. Все знают только одно – Игнатова всегда пыталась обмануть весь мир.

За информацию о местонахождении аферистки полагается большая награда. Но уже много лет она считается пропавшей без вести. Создаётся впечатление, что она просто уничтожила собственную личность или даже покинула Землю. В ФБР считают, что Игнатова может путешествовать по миру с фальшивым именем. Она может быть, где угодно, в любой стране, в любом городе или деревне. Она могла сменить не только личность, но и лицо, а возможно, даже и тело. Никто не отменял в современном мире операции по смене пола. За сведения, которые поможет задержать Игнатову, ФБР готово заплатить 100 тысяч долларов. Ружа Игнатова известна своими преступными операциями в сфере зарождающейся криптовалюты. Именно она являлась создательницей системы OneCoin.

В обвинении ФБР заявляется, что Ружа обманула своих инвесторов больше, чем на 4 млрд долларов. В действительности эта сумма может быть выше. Отдельные эксперты полагают, что аферистка теоретически может скрываться в России или Украине, а некоторые даже говорят про Дубай. С правящей семьёй в этой стране у неё были довольно тёплые отношения. Кто-то же, напротив, считает, что она остаётся в Европе и живёт там под вымышленными инициалами. В любом случае до сего момента Игнатову не смогла найти ни одна из мировых спецслужб.