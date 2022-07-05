Мишустин утвердил увеличение размера кредита по программе льготной ипотеки для IT-специалистов

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2022, 17:06 Источник: ТАСС

премьер-министр России Михаил Мишустин, Russian Government/globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин во вторник, 5 июля, заявил, что подписал постановление об увеличении размера кредита в рамках программы льготной ипотеки для специалистов в сфере IT.

Ранее сегодня в ходе заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики на фоне введенных Западом санкций Михаил Мишустин напомнил, что по инициативе президента РФ Владимира Путина до 7 процентов была снижена ставка льготной ипотеки, а также увеличен в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области предельный объем кредита с использованием льготного займа до 30 миллионов рублей, а в остальных регионах страны – до 15 миллионов рублей.

К настоящему моменту подписано постановление, которое распространит вышеуказанные условия также на IT-специалистов. Сумма льготного кредита будет находиться на уровне 18 миллионов и 9 миллионов рублей соответственно, но ее можно будет сочетать с деньгами, взятыми по рыночной или другой субсидируемой ставке. Кроме того, внесены изменения в требования по зарплате таких работников – от 150 тысяч рублей в месяц до вычета подоходного налога в городах-миллионниках и от 100 тысяч рублей – в остальных населенных пунктах РФ.