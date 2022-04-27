В России упал спрос на специалистов в IT-сфере

Аргументы Недели → Общество 13+

27 апреля 2022, 16:44

Фото: pixabay.com

За последние два месяца резко уменьшилось количество вакансий для IT-специалистов в России. В частности это затронуло начинающих айтишников. Об этом сообщает «АБН».

По данным исследования, проведенного аналитиками SuperJob, первое место по падению спроса на специалистов занимает HR и управление персоналом. В этих сферах уменьшилось число вакансий в три раза.

Затем на 58% упало количество вакансий некоммерческих организаций и волонтерских объединений, в области страхования — на 55%, туризма — на 30%.

На 15% сократились предложения в строительной сфере, а в производстве — на 24%.

Меньше всего затронуло сегмент охраны труда и обучения. Но стоит отметить, что увеличился спрос на специалистов в сырьевой отрасли на 12% и в медицине на 7%.