Источник: сдавшийся на «Азовстали» в плен подданный Швеции отверг обвинение в участии в боевых действиях на стороне Украины

Сдавшийся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен подданный Швеции отверг обвинение в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.
ТАСС передает эту информацию со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики. В отношении подданного Швеции возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР ("Наемничество").
Швед, который сдался в плен в Мариуполе, отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины в качестве наемника на территории ДНР. В ходе допроса иностранец заявил, что не стрелял, и в боевых действиях не участвовал.
Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает.
Бои за Мариуполь начались 25 февраля. 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные полностью освободили территорию предприятия.
В плену находятся несколько иностранных наемников, среди них подданные Великобритании и Марокко. Приговоренный к казни в ДНР наемник из Марокко Саадун Брагим обжаловал приговор.