Источник: сдавшийся на «Азовстали» в плен подданный Швеции отверг обвинение в участии в боевых действиях на стороне Украины

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июля 2022, 10:21 Источник: ТАСС

Zamir Usmanov/Global Look Press

Сдавшийся на металлургическом комбинате "Азовсталь" в Мариуполе в плен подданный Швеции отверг обвинение в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника.

ТАСС передает эту информацию со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой народной республики. В отношении подданного Швеции возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение по ст. 430 УК ДНР ("Наемничество").

Швед, который сдался в плен в Мариуполе, отверг обвинение в участии в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины в качестве наемника на территории ДНР. В ходе допроса иностранец заявил, что не стрелял, и в боевых действиях не участвовал.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Бои за Мариуполь начались 25 февраля. 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о том, что российские военные полностью освободили территорию предприятия.

В плену находятся несколько иностранных наемников, среди них подданные Великобритании и Марокко. Приговоренный к казни в ДНР наемник из Марокко Саадун Брагим обжаловал приговор.