Приговоренный к казни в ДНР наемник из Марокко Саадун Брагим обжаловал приговор

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1 июля 2022, 19:57

Саадун Брагим, кадр видео

Приговоренный к казни в Донецкой народной республике наемник из Марокко Саадун Брагим обжаловал приговор. Представители Верховного суда ДНР подтвердили, что судебный орган получил кассационную жалобу от защиты подданного Марокко Саадуна Брагима.

9 июня марокканский наемник был приговорен в ДНР к смертной казни через расстрел.

По информации ТАСС со ссылкой на суд, поступила кассационная жалоба адвоката Брагима Саадуна об изменении меры наказания, Верховный суд ДНР пока что не рассматривал обжалование смертного приговора.

Ранее на этой неделе адвокаты британского наемника Шона Пиннера, также приговоренного в ДНР к смертной казни, ходатайствовали об изменении приговора на пожизненное заключение.

Британские наемники Шон Пиннер и Эйденс Аслин, мароканец Брагим Саадун 9 июня были приговорены Верховным судом ДНР к высшей мере наказания.

В ДНР еще двум британским наемникам грозит высшая мера наказания. В ДНР расследуют уголовные дела в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла.