RT: USAID планирует повысить уровень базового образования в Грузии

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5 июля 2022, 10:02

USAID, photo: Jake Warga/Danita Delimont, globallookpress.com

Агентство США по международному развитию (USAID) планирует содействовать Грузии по подготовке школьных учителей для повышения качества базового образования. С документом ознакомился RT.

В документе указано, что цель содействия американского агентства с Грузией – «повысить качество и равенство системы базового образования». В ведомстве отмечается, что проблема образования в стране связана с ее низким качеством. Повышая уровень подготовки учителей, вырастет и общий уровень базового образования, считают в агентстве.

Также в документе USAID подчеркивается, что в образовательную программу входит тема борьбы со стереотипами, гендерной проблематикой, которая распространена в Грузии.

С этого года USAID планируют реализовать долгосрочную программу в образовательной сфере. С помощью неё американское агентство подготовит следующее поколение грузин «к проявлению гражданской позиции».