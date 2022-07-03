Песков о призыве Джонсона к лидерам G7 раздеться, как Путин: кто разглагольствует по Фрейду, должны укреплять свой моральный облик

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3 июля 2022, 16:23

Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что лидеры "Большой семёрки" должны укреплять свой моральный облик. Пресс-секретарь президента РФ высказался по поводу обсуждения лидерами G7 снимков Владимира Путина на отдыхе.

Агентство France-Presse ранее распространило информацию о том, что лидеры стран G7 недавно собрались на саммите "Большой семерки" и за обедом вспоминали российского лидера, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил раздеться, чтобы показать - они "круче" Путина.

Дмитрий Песков в эфире программы Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" прокомментировал идею западных политиков: "Москве не важно, кого на Западе будоражат изображения президента, главное, чтобы они нравились россиянам, а те, кто разглагольствует по Фрейду, должны укреплять свой моральный облик".

Фотографии, где Владимир Путин запечатлён обнажённым по пояс верхом на лошади, были сделаны во время его поездки на отдых в Туву летом 2009 года.

Читатели британского таблоида Daily Mail высказались о Джонсоне по поводу его физических данных после комментария Владимира Путина о его идее раздеться на саммите G7 и сделать фото "круче российского президента".