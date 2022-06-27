Читатели Daily Mail о предложении Джонсона лидерам G7 раздеться и показать, что они «круче» Путина: выставляют себя посмешищами

Аргументы Недели → Общество 13+

27 июня 2022, 07:59 Источник: РИА Новости

Борис Джонсон, Tejas Sandhu / globallookpress.com

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали идею премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на саммите G7 раздеться, чтобы показать, что они "круче" президента России Владимира Путина.

Пользователь под ником Dinky написал: "Путин вытрет пол этими болванами". Diane возмущена: "Подумать только, эти люди управляют странами" и оценила: "Как по-детски и непрофессионально. Им должно быть стыдно за свое поведение". "Клоуны, умеющие только лгать и жульничать", — полагает читатель.

Chelseas Drum Kit заключил: "Они не посмели бы сказать ему такое с глазу на глаз. Позорятся и выставляют себя посмешищами на весь мир".

Саммит "Большой семерки" проходит с 26 по 28 июня в Баварии в замке Эльмау. На мероприятие приглашены лидеры Сенегала, ЮАР, Аргентины, Индии и Индонезии. В саммите G7 примет участие по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский.

Путин обнаженным по пояс верхом на лошади, фотографировался во время своей поездки на отдых в Тыву в августе 2009 года.