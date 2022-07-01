Читатели Daily Mail высказалиcь после комментария Путина об идее Джонсона раздеться и сделать фото «круче» президента России

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1 июля 2022, 20:18 Источник: РИА Новости

Британский премьер Борис Джонсон, фото: www.imago-images.de/globallook.com

Читатели британского таблоида Daily Mail высказались о премьер-министре Великобритании Борисе Джонсоне по поводу его физических данных после комментария Владимира Путина о его идее раздеться на саммите G7 и сделать фото "круче российского президента".

К призыву обнажиться по пояс и сняться так призвал именно Джонсон. Путин, комментируя высказывания западных политиков о фотографии, где он запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, сказал, что их раздевание для съемки было бы "отвратительным зрелищем".

"Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище", — цитирует президента России РИА Новости. Путин посоветовал им заняться спортом и отказаться от вредных привычек.

Читатели Daily Mail согласились с выводом Путина. "Как бы не было печально это признавать, но Путин прав", - написал пользователь.

"Путин прав, ведь Байден не может простоять и пяти минут без того, чтобы пару раз не заснуть…не может пройти и пяти шагов, чтобы не упасть, а Джонсон не видит собственных ног, когда стоит прямо", - считает другой.

"Джонсон-то и в одежде выглядит отвратительно, а без одежды он будет крайне отвратителен", - пишет юзер.