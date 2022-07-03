Президент Лукашенко: возродить нацизм, как оружие коллективного Запада – непозволительно

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3 июля 2022, 11:07 Источник: РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Нельзя позволить стереть людям память об истории, уступив Западу, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Белоруссии отметил, что война славянским народам не нужна, однако и «возродить нацизм как оружие коллективного Запада» – непозволительно.

Лукашенко также заявил, что недружественные страны отрицают подлинные исторические события, вычерчивают трагедии своих народов из истории. В ответ лжи Запада президент Белоруссии предложил противопоставить «правду, суровую и жестокую», за которую надо бороться.