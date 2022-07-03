Президент Лукашенко: возродить нацизм, как оружие коллективного Запада – непозволительно

Нельзя позволить стереть людям память об истории, уступив Западу, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.
Президент Белоруссии отметил, что война славянским народам не нужна, однако и «возродить нацизм как оружие коллективного Запада» – непозволительно.
Лукашенко также заявил, что недружественные страны отрицают подлинные исторические события, вычерчивают трагедии своих народов из истории. В ответ лжи Запада президент Белоруссии предложил противопоставить «правду, суровую и жестокую», за которую надо бороться.