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Глава МВД Колокольцев: ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

, 18:34

Глава МВД Колокольцев: ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме
Инспектор ДПС ГИБДД, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что инспекторы Госавтоинспекции перестанут фиксировать нарушения правил дорожного движения в ручном режиме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», —поделилась она.

Сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Они могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось о решении по увеличению скоростного режима на некоторых дорогах России до 150 км/ч.

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