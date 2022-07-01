Глава МВД Колокольцев: ГИБДД прекратит использовать средства фиксации нарушений ПДД в ручном режиме

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1 июля 2022, 18:34

Инспектор ДПС ГИБДД, Konstantin Kokoshkin/ globallookpress.com

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что инспекторы Госавтоинспекции перестанут фиксировать нарушения правил дорожного движения в ручном режиме. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», —поделилась она.



Сейчас на российских дорогах работает 23,4 тысячи таких комплексов. Они могут фиксировать различные нарушения в автоматическом режиме.



Ранее сообщалось о решении по увеличению скоростного режима на некоторых дорогах России до 150 км/ч.