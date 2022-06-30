В ГИБДД разъяснили идею увеличить скорость на ряде дорог

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30 июня 2022, 16:25

Автомобиль ГИБДД, Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press

На некоторых дорогах России могут увеличить скоростной режим до 150 км/ч. Об инициативе рассказал журналистам глава Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

«Конечно, надо разогнать дороги, разогнать скорость. Безопасно скорость разогнать. У нас дороги стали во многом даже лучше, чем любые европейские. Мы сейчас видим из качества и обустройства элементов дорожной сети, что можно и до 150 км/ч отдельные участки повышать», − цитирует слова Черникова RT.

Накануне стало известно, что бывший глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин «залетел» на 4.5 года колонии. Всему виной – 13 эпизодов получения взяток. По данным следствия, деньги он получал за помощь в выдаче водительских удостоверений без сдачи нужных экзаменов, а заодно за покровительство подчинённого.