Экс-главу Тюменского ГИБДД отправят за решётку на 4 с половиной года

Аргументы Недели → Общество 13+

29 июня 2022, 20:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

Бывший глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин «залетел» на 4.5 года колонии. Всему виной – 13 эпизодов получения взяток. По данным следствия, деньги он получал за помощь в выдаче водительских удостоверений без сдачи нужных экзаменов, а заодно за покровительство подчинённого. Прокуратура запрашивала для Селюнина 11 лет колонии. Но экс-глава ГИБДД полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием, указывая на взяткодателей. Возможно поэтому он и получил довольно мягкий приговор. Все взяткодатели были в свою очередь привлечены к уголовной ответственности.

Ленинский райсуд города Тюмень вынес приговор Селюнину совсем недавно, 28 июня. Его приговорили к четырём годам и шести месяцам колонии общего режима, взыскали 543 тысячи рублей, лишили звания полковника полиции и четыре года запретили занимать должность в госорганах. Уголовное дело против злоумышленника было возбуждено ещё в апреле прошлого года. В ФСБ вышли на него в результате расследования дела в отношении начальника межрайонного МО ГИБДД регистрационной экзаменационной работы и технадзора Михаила Жигалкина. Его задержали 29 марта по обвинению в 12 эпизодах получения взяток за помощь в приобретении водительских прав во 2-й половине 2018 года.