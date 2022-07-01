Срок оформления российского паспорта сократили до пяти дней

Аргументы Недели → Общество 13+

1 июля 2022, 08:28 Источник: РИА "Новости"

паспорт гражданина РФ, ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

С пятницы, 1 июля, срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней. Нововведение регламентируют постановление правительства и приказ Министерства внутренних дел России.

Подчеркивается, что теперь паспорт гражданина России будет оформляться в течение пяти рабочих дней вне зависимости от места жительства человека, его пребывания, фактического проживания. Кроме того, на срок не будут влиять обстоятельства замены документа.

Подчеркивается, что вышеуказанное нововведение также коснется паспортов россиян с электронным носителем.