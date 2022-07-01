Украина с 1 июля вводит визовый режим с Россией

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1 июля 2022, 07:47 Источник: РИА "Новости"

паспорт гражданина РФ, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С пятницы, 1 июля, Украина вводит визовый режим с Россией. Теперь граждане Российской Федерации перед въездом на украинскую территорию обязаны оформить документ, позволяющий пересечь границу.

Визу можно оформить в центрах VFS Global, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Калининграде, Ростове-на-Дону и Самаре.

В Министерстве иностранных дел Украины, однако, ранее уточнили, что наличие визы не дает гражданам РФ права гарантированного въезда на территорию страны, так как окончательное решение будут принимать пограничники. В российском МИД сообщили, что ответные меры на вышеуказанный шаг будут приняты с учетом национальных интересов.