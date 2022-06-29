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Директор второго департамента стран СНГ МИД Полищук подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с РФ

, 07:59 Источник: РИА "Новости"

Директор второго департамента стран СНГ МИД Полищук подтвердил получение ноты Киева о введении визового режима с РФ
МИД России, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что Москва примет решение об ответе на введение Украиной визового режима, учитывая национальные интересы РФ и гуманитарный аспект.

Алексей Полищук подтвердил, что Министерство иностранных дел России недавно получило электронную копию украинской ноты о введении визового режима с 1 июля текущего года.

Дипломат обратил внимание на то, что в течение восьми лет власти Украины ужесточали условия въезда для граждан Российской Федерации, в частности, в 2014 году такие ограничения коснулись мужчин, имевших крымскую прописку.

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