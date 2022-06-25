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Аргументы Недели Туризм 13+

РИА Новости: генконсульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы визовых центров в России

, 14:55

РИА Новости: генконсульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы визовых центров в России
globallookpress.com

Работу визового центра Греции в России и прием документов россиян на визы решено не приостанавливать.

Представитель одного из туроператров по Греции в субботу сообщил о получении сегодня письма с информацией о том, что "генеральное консульство Греции отозвало свое распоряжение о приостановке работы из-за технических проблем".

В письме указано, что визовые центры Греции с 27 июня продолжают свою работу в обычном режиме. График имеется на сайте.
Ассоциация туроператоров России 24 июня заявила, что "с 27 июня и на неопределенный срок по техническим причинам консульства Греции в Москве, Санкт-Петербурге и Новороссийске приостанавливают свою работу".

Туроператор подтвердил РИА Новости, что действительно планировалось обновление системы, это должно было занять несколько дней. Спрос на визы в Грецию остается на высоком уровне.

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