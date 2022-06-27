На предложение выставить пост Сталин ответил: «не надо»

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27 июня 2022, 10:52 Жанна ЛЫТОВА

Нарком по делам национальностей в вагоне поезда, прибывшего в Царицын

Деятельность Иосифа Сталина в качестве главы Военного совета Северо-Кавказского округа и его пребывание в Царицыне во время Гражданской войны не вызывают сомнений и подтверждены историческими документами. Но фотографий той поры нет, факт присутствия будущего главы государства в городе запечатлен лишь на полотнах художников. Поэтому недавняя находка волгоградского музея – редкая удача и большая ценность. Из писем личного секретаря Сталина выяснилось, как выглядел вагон, который стал домом будущему генералиссимусу.

В годы Гражданской войны Царицын был уездным городом Саратовской губернии и являлся стратегически важным пунктом. Он располагался на перекрестке ключевых транспортных артерий и служил препятствием для формирования сплошного фронта армий Белого движения.

29 мая 1918 г. Совет народных комиссаров постановил направить в Царицын И.В. Сталина в качестве общего руководителя продовольственным делом на юге России. Согласно тексту мандата Сталин был облечен чрезвычайными правами.

6 июня 1918 г. он прибыл в Царицын, 19 июля 1918 г. возглавил Военный совет Северо-Кавказского военного округа. В сентябре–октябре 1918 г. был членом Революционного военного совета Южного фронта, а 20 октября 1918 г. выехал из Царицына в Москву.

Сталин приехал в город в штабном вагоне и первые два месяца жил непосредственно в нем. Однако общественности не известны фотографии вагона Сталина, как до сих пор не обнаружено фотографий его нахождения в городе. Имеется лишь один погрудный фотопортрет Сталина, атрибутированный как «Сталин И.В., нарком по делам национальностей, в вагоне поезда, прибывшего в Царицын в июне 1918 г.». Именно поэтому факт его присутствия в городе отмечен только в живописных полотнах и рисунках.

В 1940-е гг. областным партийным руководством неоднократно ставился вопрос об увековечивании места на вокзале, где в 1918 г. находился вагон Сталина. 22 декабря 1944 г. на заседании бюро Сталинградского обкома ВКП (б) было вынесено постановление о внесении в список исторических мест и памятников обороны Царицына-Сталинграда места, где стоял вагон Сталина – южный тупик Центрального вокзала.

17 ноября 1951 г. Сталинградский обком партии направил письмо секретарю ЦК ВКП (б) М.А. Суслову, в котором отмечалась необходимость найти вагон, в котором И.В. Сталин прибыл в Царицын, и установить его на станции Сталинград-1, на том месте, где он стоял в 1918 году.

По-видимому, руководство Государственного музея обороны Царицына-Сталинграда имени И.В. Сталина - так музей именовался с августа 1949 г. по 1953 г. - также было озабочено этим вопросом. На хранении в фондах музея-заповедника «Сталинградская битва» имеются письма главного хранителя фондов музея обороны Н.М. Шевцовой, которые адресованы Ф.С. Аллилуеву – личному секретарю И.В. Сталина, также находившемуся в Царицыне в 1918 г. Основной объект запроса Шевцовой - вагон Сталина. Её интересовали подробности того, как он выглядел изнутри и снаружи, где конкретно стоял, кто приходил к Сталину и другие. Переписка велась в ноябре 1950 г. – феврале 1951 г.

Аллилуев сообщал: «[…] вряд ли это вагон Юсупова. Были разговоры, что вагон одного из царских генералов. Не личный, а служебный. Так сказать, штабной вагон. Вагон был достаточно скромным и без излишней роскоши. Заношен и совсем без блеска. Всё это свидетельствует о том, что это вряд ли был княжеский вагон, это был просто штабной вагон […]. Мебель в вагоне (стулья, диван, откидные полки и сиденья в малых купе) вся была оббита коричневой темной кожей, простеганной в клетку по диагонали, верхняя часть стенок […] в салоне и в купе была оббита атласной тканью желтовато-золотистого цвета, но уже выцветшей и потерявшей всякий блеск. Кухня очень скромная. Окна одинакового размера. […]Внешне вагон также давно не окрашивался […], цвет вагона – темно-коричневый». В одном из писем Аллилуев указывает, что «согласно каким-то разговорам утверждают, что это был вагон певицы А. Д. Вяльцевой. Однако на чем основаны эти разговоры, неизвестно».

Также Аллилуев сообщил сведения относительно места расположения вагона в 1918 г. и присутствия конвоя около него: «[…] Вагон И.В. Сталина стоял налево от вокзала у платформы в тупике […]. За все время пребывания Сталина в вагоне караул не выставлялся и вход был совершенно свободен. Как это не «дико» выглядит с точки зрения сегодня, но в условиях 1918 г. в этот период это было именно так и, насколько я помню, на предложение начальника отряда выставить у ворот пост, Сталин ответил: «не надо». В конце июля после одного скандала на вокзале начальник отряда выставил дежурного по платформе, но не у вагона. Таким образом, на мой взгляд, это было в условиях этого периода 1918 г. определенным проявлением такта».

К одному из своих писем Аллилуев приложил несколько чертежей вагона Сталина. Все они примерно одинакового содержания.

Таким образом, факты нахождения И.В. Сталина в Царицыне в 1918 г. хоть и не вызывают сомнений, но лишены подробностей. Подобные документы личного происхождения расцвечивают подчас стандартизированные, лишенные деталей повседневности, делопроизводственные и нормативные документы. Воспоминания Ф.С. Аллилуева не дали однозначных сведений о вагоне, но все же, пролили свет на отдельные его детали, а также развеяли некоторые мифы относительно его прежних владельцев.