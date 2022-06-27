Группировка российских войск «О» подходит ближе и ближе к Лисичанску

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27 июня 2022, 10:51 Источник: РИА Новости

фото: Dai Tianfang, globallookpress.com

Группировка российских войск "О" все ближе подходит к Лисичанску. Этот город единственный в ЛНР, который находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Военкор РИА Новости из Донбасса рассказывает, что основной точкой сбора для эвакуации украинских подразделений из намечающегося "котла" был поселок Волчеяровка Попаснянского района, который уже заняли российские военные и силы ЛНР.

Один из российских офицеров рассазал, что украинские войска держались за Волчеяровку, так ак это пути отхода из Лисичанска. Боевики планировали превратить Лисичанск в ЛНР во второй Мариуполь, но уже понимают всю безысходность ситуации. Офицер отметил, что если несколько дней назад из Лисичанска можно было уйти по четырем дорогам, то в данный момент их остались только две.