Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Ранняя профориентация ребёнка до сих пор вызывает споры

, 15:14 , Журналист Источник: ng.ru

Ранняя профориентация ребёнка до сих пор вызывает споры
Фото: istockphoto.com

Считается, что деление на профили поможет сделать учебный процесс более эффективным, расширив возможности выбора каждым школьником своего профессионального пути. Самого учащегося в школе обычно настраивает на то, что добиться успеха может тот, кто имеет хорошую профподготовку, владеет навыками общения, выдерживает конкуренцию в условиях безработицы и имеет способность к адаптации к постоянно меняющимся условиям труда.

На сегодня ученикам предлагают естественно-научный профиль, где профильные предметы – математика и начала математического анализа (геометрия, химия, биология), гуманитарный (русский, литература, история и т. д.), технологический (алгебра, информатика и т. д.) и универсальный, созданный для тех, кто не определился со своим выбором. Но как поступить с двоечниками и с теми, у кого не слишком хорошие результаты? На практике двоечников отправляют как раз в универсальный.

Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки в основной школе (5-9 классы) начинается обычно после 6-го класса. Школьникам предлагается возможность принять своё решение, опираясь на представление о будущем. И если для ученика это вопрос самоопределения, то для родителей – стресс, так как они знают, что от этого многое зависит. Но всё же профильный класс – это перспективы поступления на бюджетное отделение вуза. Практика показывает, что ученики, перешедшие на профиль раньше, имеют лучшие результаты.

Идти в профильные классы правильно и разумно ещё из-за того, что в них лучше всего готовят к ЕГЭ и олимпиадам. Самые сложные задания в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ рассчитаны как раз на выпускников профильных классов. Если исходить из экономических потребностей, то проблема подготовки инженерных кадров встала очень остро с момента объявления санкций против РФ. Сейчас – начало подготовки будущих инженеров должно быть положено уже со школы. Родители уловили тренд на научные дисциплины и советуют своим детям уделять больше внимания математике.

Однако многие родители даже не заглядывают в школьные учебники, и в этом вся проблема. Они не имеют представления, как всё изменилось. Тем более, они не могут понять, что такое проверочные контрольные. Тесты же, по которым набирают детей в математические классы (для инженеров), больше ориентированы на проверки логики и умения мыслить, нежели  на счёт и применение формул. Иными словами, родители бывают обескуражены, когда их ребёнок, упорно занимающийся весь год и получающий пятёрки, вдруг не проходит тест по математике.

В то же самое время двоечник, не выполняющий домашние работы и славящийся плохим поведением, может как раз-таки заработать положительные баллы, и не только выполнить тест, но и пройти в профильный математический класс. Скандалы на эту тему очень часто происходят в школах. Чаты разгораются от гневных сообщений родителей. Взволнованных отцов и матерей убеждают, что проверяющие действовали исключительно честно, им интересно понять, как же ребёнок мыслил.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Китай поддержит Афганистан после землетрясения, направив гуманитарную помощь на сумму 7,5 миллионов долларов

Правительство Китая приняло решение направить пострадавшему от сильного землетрясения Афганистану гуманитарную помощь на сумму 50 миллионов юаней, в том числе палатки, одеяла, раскладушки и другие предметы первой необходимости, в которых экстренно нуждаются пострадавшие от стихийного бедствия люди. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Политика