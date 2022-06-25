Ранняя профориентация ребёнка до сих пор вызывает споры

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25 июня 2022, 15:14 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Фото: istockphoto.com

Считается, что деление на профили поможет сделать учебный процесс более эффективным, расширив возможности выбора каждым школьником своего профессионального пути. Самого учащегося в школе обычно настраивает на то, что добиться успеха может тот, кто имеет хорошую профподготовку, владеет навыками общения, выдерживает конкуренцию в условиях безработицы и имеет способность к адаптации к постоянно меняющимся условиям труда.



На сегодня ученикам предлагают естественно-научный профиль, где профильные предметы – математика и начала математического анализа (геометрия, химия, биология), гуманитарный (русский, литература, история и т. д.), технологический (алгебра, информатика и т. д.) и универсальный, созданный для тех, кто не определился со своим выбором. Но как поступить с двоечниками и с теми, у кого не слишком хорошие результаты? На практике двоечников отправляют как раз в универсальный.



Введение профильного обучения и предпрофильной подготовки в основной школе (5-9 классы) начинается обычно после 6-го класса. Школьникам предлагается возможность принять своё решение, опираясь на представление о будущем. И если для ученика это вопрос самоопределения, то для родителей – стресс, так как они знают, что от этого многое зависит. Но всё же профильный класс – это перспективы поступления на бюджетное отделение вуза. Практика показывает, что ученики, перешедшие на профиль раньше, имеют лучшие результаты.



Идти в профильные классы правильно и разумно ещё из-за того, что в них лучше всего готовят к ЕГЭ и олимпиадам. Самые сложные задания в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ рассчитаны как раз на выпускников профильных классов. Если исходить из экономических потребностей, то проблема подготовки инженерных кадров встала очень остро с момента объявления санкций против РФ. Сейчас – начало подготовки будущих инженеров должно быть положено уже со школы. Родители уловили тренд на научные дисциплины и советуют своим детям уделять больше внимания математике.



Однако многие родители даже не заглядывают в школьные учебники, и в этом вся проблема. Они не имеют представления, как всё изменилось. Тем более, они не могут понять, что такое проверочные контрольные. Тесты же, по которым набирают детей в математические классы (для инженеров), больше ориентированы на проверки логики и умения мыслить, нежели на счёт и применение формул. Иными словами, родители бывают обескуражены, когда их ребёнок, упорно занимающийся весь год и получающий пятёрки, вдруг не проходит тест по математике.



В то же самое время двоечник, не выполняющий домашние работы и славящийся плохим поведением, может как раз-таки заработать положительные баллы, и не только выполнить тест, но и пройти в профильный математический класс. Скандалы на эту тему очень часто происходят в школах. Чаты разгораются от гневных сообщений родителей. Взволнованных отцов и матерей убеждают, что проверяющие действовали исключительно честно, им интересно понять, как же ребёнок мыслил.