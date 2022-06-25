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Генсек НАТО Столтенберг созвонился с главой Турции для обсуждения заявок Финляндии и Швеции

, 14:45 Источник: РИА Новости

Генсек НАТО Столтенберг созвонился с главой Турции для обсуждения заявок Финляндии и Швеции
генсек НАТО Йенс Столтенберг, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Переговоры Турции с генсеком НАТО продолжатся на следующей неделе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг заявил, что созвонился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения присоединения Швеции и Финляндии в Альянс. Результатом переговоров стала встреча в Брюсселе и Мадриде для дальнейших обсуждений.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны, входящие в Североатлантический альянс, на саммите организации, который состоится на следующей неделе в испанской столице, согласуют полный пакет помощи Киеву.

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