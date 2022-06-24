Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Представитель МИД Мария Захарова: экспертные консультации с США по двусторонним «раздражителям» невозможны

, 11:45 Источник: РИА Новости

Представитель МИД Мария Захарова: экспертные консультации с США по двусторонним «раздражителям» невозможны
Мария Захарова, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская сторона считает невозможным проведение планировавшихся российско-американских экспертных консультаций по двусторонним «раздражителям», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову. 

На сайте МИД указано, что Россия считает невозможным «проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним «раздражителям». Подчёркивается, что Вашингтон только увеличивает количество  «раздражителей». 

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва решительно требует от Вашингтона пресечь открытую вербовку наемников, которую осуществляет посольство Киева в Соединенных Штатах.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Происшествия