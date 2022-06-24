Представитель МИД Мария Захарова: экспертные консультации с США по двусторонним «раздражителям» невозможны

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24 июня 2022, 11:45 Источник: РИА Новости

Мария Захарова, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская сторона считает невозможным проведение планировавшихся российско-американских экспертных консультаций по двусторонним «раздражителям», об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

На сайте МИД указано, что Россия считает невозможным «проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним «раздражителям». Подчёркивается, что Вашингтон только увеличивает количество «раздражителей».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва решительно требует от Вашингтона пресечь открытую вербовку наемников, которую осуществляет посольство Киева в Соединенных Штатах.